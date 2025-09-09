スズキ株式会社は、同社のインド子会社マルチ・スズキから、新型SUV「ビクトリス」を発表した。 同モデルは、カルコダ工場で生産し、インド国内販売に加え100以上の国・地域へ輸出する計画である。1.5Lエンジンを搭載し、マイルドハイブリッド、ストロングハイブリッド、CNG仕様を展開。先進的なエクステリアや64色イルミネーションを備えたインテリアに加え、衝突被害軽減ブレーキや全方位カメラなどの安全装備も充