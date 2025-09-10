熊本市消防局は９日、同市東消防署の消防士長の男性（２０歳代）を減給１０分の１（３か月）の懲戒処分にした。発表によると、消防士長は病気休暇中だった７月７日、約３時間にわたってパチンコ店で遊技した。「やってはいけないと分かっていたが、（７が三つ並ぶ）令和７年７月７日にどうしてもやってみたかった」と話しているという。