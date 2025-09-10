自宅で軟禁状態にあるブラジルのボルソナロ前大統領＝3日、ブラジリア（ロイター＝共同）【ブラジリア共同】ブラジル最高裁は9日、クーデター計画などの罪に問われたボルソナロ前大統領らの公判を開いた。公判を指揮するデモラエス判事は、ボルソナロ氏が計画の首謀者と指摘し「政権転覆を企てたことに疑いの余地はない」として、有罪判決が相当との意見を述べた。有罪か無罪かはデモラエス氏ら計5人の判事による多数決で11日ま