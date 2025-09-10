本日9月10日（水）の『かまいガチ』では、好評企画「達成したら即帰宅するねん」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！特定のミッションを達成したらその場でガチで帰宅できる同企画に、橋本環奈が初参戦。かまいたち（濱家隆一、山内健司）、津田篤宏（ダイアン）、大ちゃん（ちゃんぴんず）、はる（エルフ）を相手取り、即帰宅を賭けたガチバトルに挑む。収録前に意気込みを尋ねると、「いかに橋本環奈を長く