トヨタ自動車株式会社は、GR86の特別仕様車「RZ“Yellow Limited”」を発表した。 同特別仕様車は、2015年発売の86特別仕様車と同じ「サンライズイエロー」を採用し、イエローステッチ入りの内装や専用刺繍、brembo製ブレーキ、SACHS製ダンパーなどを装備。300台限定の抽選販売で、申込期間は2025年9月5日から21日まで。発売は11月を予定している。また、9月13日には富士スピードウェイで開催され