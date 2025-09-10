本日9月10日（水）よる10時に最終回を放送 當真あみ主演・日本テレビ系連続ドラマ『ちはやふる−めぐり−』。青春ドラマの金字塔と称された映画『ちはやふる』シリーズの10年後が舞台で、令和の高校生たちの青春を描いている本作。最終回では、全国大会出場をかけた、梅園高校と瑞沢高校の決戦の様子を描く。藍沢めぐる（當真あみ）たち梅園は、王者・瑞沢と再戦。その読手を務めるのは……大江奏（上白石萌音）！本来読手を