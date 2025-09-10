本日9月10日（水）よる8時 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は、広瀬すず、ダイアン、銀シャリ、野田クリスタル（マヂカルラブリー）をゲストに迎え「秋の芸術大賞」をお届けする。今回はさまざまなアート作品が日本全国から大集合。バナナの実の部分を細かく削って作る“バナナ彫刻”は、SNSで投稿された山内健司の顔がそっくりと話題に。ノブの顔もわずか15分の制作時間とは思えないほどよく似た仕