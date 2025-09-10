10日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万165枚だった。うちプットの出来高が6050枚と、コールの4115枚を上回った。プットの出来高トップは3万9000円の776枚（2円安1円）。コールの出来高トップは4万4000円の680枚（30円安125円）だった。 コールプット 出来高