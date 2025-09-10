札幌・東警察署は2025年9月9日、詐欺未遂の疑いで岡山県の無職・佐藤仁美容疑者（59）を逮捕しました。佐藤容疑者は、共犯者らと共謀し、警察官などになりすまし、札幌市東区に住む70代女性から現金420万円をだまし取ろうとした疑いが持たれています。警察によりますと、8月末ごろから9月9日までの間、女性の自宅に警察官などになりすました佐藤容疑者の共犯者から「あなた名義の銀行口座が犯罪に利用されているため口座から現金を