10日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2333枚だった。うちコールの出来高が1262枚と、プットの1071枚を上回った。コールの出来高トップは4万6000円の187枚（15円安170円）。プットの出来高トップは3万9000円の165枚（5円安135円）だった。 コールプット 出来