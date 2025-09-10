10日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は14枚だった。コールの合計出来高は10枚。コールの出来高トップは5万円の5枚（19円安55円）だった。プットのの合計出来高は4枚。プットの出来高トップは2万円の1枚（3円高14円）だった。 コールプット 出来高前日比