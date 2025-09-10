金の延べ棒とコイン（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】9日のニューヨーク商品取引所の金先物相場は3営業日続伸し、取引の中心となる12月渡しが前日比4.80ドル高の1オンス＝3682.20ドルで取引を終えた。中心限月の終値としての最高値を連日で更新。一時3700ドル台まで値上がりした。米連邦準備制度理事会（FRB）が来週の会合で利下げに踏み切るとの見方から、金利が付かない金への投資の魅力が増すとして買われた。イスラ