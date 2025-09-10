大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報※10日6時15分発表 熊本県では、線状降水帯による猛烈な雨が続いています。１０日昼前にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、１１日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。引き続き、１０日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。 対馬海峡付近にある前線が