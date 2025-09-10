今週は秋雨前線が本州付近に停滞していますが、きょうは特に活発化しながら南下し、雨の範囲が広がります。そのため、西日本から北日本で広く大雨に警戒が必要です。午前6時現在、長崎県と熊本県では線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっているため、厳重な警戒が必要です。このあとも午前中は、九州や中国地方でまとまった雨が降り続