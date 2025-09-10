【ウィーン共同】イスラエル軍がカタールの首都ドーハでイスラム組織ハマス幹部を標的に攻撃を実施したことに対し、中東諸国の間では「露骨な侵害」「犯罪的行為だ」などとイスラエルへの非難が拡大した。中東情勢のさらなる不安定化を懸念する声も上がった。地域大国サウジアラビアの外務省は、攻撃現場となったカタールの主権に対する「露骨な侵害」と断じ「最も強い言葉で糾弾する」と訴えた。ヨルダン外務省は「地域の安定