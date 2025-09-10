◇第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ（9月5日〜14日、沖縄）各組の上位3チームが次のラウンドへ進めるオープニングラウンド。日本は5連勝でオープニングラウンド首位突破となりました。グループAでは、4連勝の日本がここまで1敗のプエルトリコと激突。2回に2アウト2塁から9番の坂本慎太郎選手(関東第一)がセーフティーバントをみせると、内野安打で出塁。さらに坂本選手が2塁ベースカバーがいないと見るや進塁を試みると、2塁走