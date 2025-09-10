プロ野球パ・リーグは9日、各地で3試合が行われました。2位日本ハムは首位・ソフトバンクと対戦。2回に3点を先制され序盤から追いかける展開となりますが、3回にこの日1軍登録されたばかりの今川優馬選手のタイムリーヒットなどで1点差に詰め寄ります。さらに4回に山縣秀選手のホームランで同点とし、5回には今川選手の今季1号で勝ち越しに成功。その後も山縣選手の2打席連続ホームランなどで追加点を奪ってモイネロ投手をKOし、首