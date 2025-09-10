北村有起哉が主演を務め、仲間由紀恵が共演する10月9日スタートのドラマ『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の追加キャストとして、草刈正雄、阿川佐和子、小野花梨、石井杏奈、小瀧望（WEST.）、近藤華の出演が発表された。併せてティザー映像も初解禁となった。【写真】実力派ぞろい！『小さい頃は、神様がいて』キャスト陣を写真でチェック脚本家・岡田惠和の完全オリジナル脚本となる本作は、二人