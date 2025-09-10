松島聡（timelesz）と白洲迅がダブル主演する10月4日スタートのドラマ『パパと親父のウチご飯』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の追加キャストとして、蓮佛美沙子と猪俣周杜（timelesz）の出演が発表された。それぞれ料理教室の先生と接骨院のアルバイト役を演じる。猪俣はドラマ初出演。【写真】timelesz・松島聡、地上波連ドラ初主演『パパと親父のウチご飯』で情に厚い元ヤンに！白洲迅とW主演豊田悠の同名漫画を実写化す