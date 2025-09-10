俳優ディーン・フジオカ（４５）のイメチェンにフォロワーが驚いた。１０日までにインスタグラムで「ドラマ出演解禁１０月２１日スタート『＃ちょっとだけエスパー』毎週火曜よる９時」と大泉洋が主演する１０月期のテレビ朝日系新連続ドラマに出演すると報告。同ドラマは野木亜紀子氏によるオリジナル脚本で、少し超能力が使えるサラリーマン（大泉）が、世界を救おうとするＳＦラブロマンス。女優の宮粼あおい