◆イースタン・リーグ巨人５Ｘ―４オイシックス＝延長１０回＝（９日・Ｇタウン）巨人のドラフト３位・荒巻悠内野手（２２）が９日、３戦ぶりのアーチを含む今季“２度目”の猛打賞をマークした。イースタン・オイシックス戦（Ｇタウン）に「８番・三塁」で先発。３点を追う５回無死一塁で、フルカウントから内角のカーブを捉え、右翼へ２号２ラン。その後も２本の単打を放ち、１軍でプロ１号を放った７月９日の中日戦（福島）