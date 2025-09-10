走っても走っても勝利に届かず、「負け組の星」と呼ばれ社会現象を巻き起こしたハルウララ（牝２９歳）が９日未明、疝痛（せんつう）のため、余生を過ごしていた千葉・御宿町のマーサファームで死んだことが同日、分かった。認定ＮＰＯ法人・引退馬協会が公式サイトで明らかにした。ハルウララは１９９８年に高知競馬の宗石大厩舎所属でデビュー（５頭立て５着）。２００３年ごろ、０勝のまま連敗が長く続いていることから次第