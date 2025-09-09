スズキ株式会社は、小型乗用車「スイフト」が2025年7月までに世界累計販売1,000万台を達成したと発表した。 同モデルは、2004年に世界戦略車として発売されて以来、日本を含む170以上の国・地域で販売され、インドを中心に支持を拡大してきた。生産拠点は日本、ハンガリー、インドなどに広がり、世界累計販売の6割超をインド市場が占める。スズキのグローバル展開を象徴するモデルとして、今後も地域のニーズに