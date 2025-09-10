イスラエルが9日（現地時間）、カタールの首都ドーハに滞在していたパレスチナ武装組織ハマスの高位幹部を狙った標的空爆を敢行した。ロイター・AFP通信などによると、この日午後3時50分ごろ、ドーハのカタラ地区で爆発音とともに煙が立ち上った。爆発が起こった直後、イスラエル軍はX（旧ツイッター）に「イスラエル軍と情報機関シンベトはハマスの高位指導者を狙って精密打撃を加えた」とし、空爆の事実を確認した。そのうえで「