1975年に誕生した英国の老舗折りたたみ自転車ブランド・Brompton（ブロンプトン）から、創業50周年を記念した特別モデル「Brompton 1975 Edition」（40万400円）が登場します。ブランド誕生年にちなみ、世界限定1975台のみの販売で、発売は9月17日からとなります。ベースモデルは、ブランドを象徴する「C Line」の12速仕様。今年3月に登場した最新モデルを基にしており、ハンドルバーはLowタイプとMidタイプの2種類を展開していま