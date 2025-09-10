〈「死にたい。それは、本当は生きたいということです」 中野信子が脳科学から伝えたい〈“死”がよぎったときに気にしてほしいこと〉〉から続く恋愛、人間関係、そして自分自身……なぜ人は悩むのか。テレビでもおなじみの脳科学者・中野信子さんが脳科学の観点から人生相談に答えた『悩脳と生きる』から、一部再構成してご紹介します。【写真】この記事の写真を見る（3枚）中野信子さん。お悩み「つい嘘をついてしまう」職務