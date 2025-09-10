〈「進学も結婚も“無難”な人生。もっと挑戦したほうがいい？」→中野信子「“失敗を恐れずチャレンジ”は安易に勧めません」脳科学的な理由とは？〉から続く自身も知人の自殺を30年以上引きずっているという、脳科学者の中野信子さん。なぜ人は死にたくなるのでしょうか。中野さんが脳科学の観点から人生相談に答えた『悩脳と生きる』から、一部再構成してご紹介します。【写真】この記事の写真を見る（4枚）中野信子さん。「