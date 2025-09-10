救難飛行艇をロープ使ってレスキューする訓練海上自衛隊 呉地方総監部は2025年9月8日、珍しい訓練の様子を公式Xで公開しました。【写真】これがUS-2使った激レア訓練ですそれは、US-2飛行艇を自衛艦がロープで引っ張るというもので、名称は「救難飛行艇えい航訓練」といいます。実施日は2週間ほど前の8月26日で、今回は多用途支援艦「げんかい」が不時着水した第71航空隊所属の救難飛行艇US-2をえい航するという想定でした。