9月5日に静岡県内を襲った台風による突風で、車が横転し男性が死亡していたことがわかりました。台風15号の影響で、静岡県内では突風や大雨による被害が相次ぎました。こうした中、静岡・吉田町は5日午後1時ごろ、商業施設で突風によって車が横転し、藤枝市に住む50代の男性が死亡したと発表しました。死因は硬膜下血腫とみられます。今回の突風で、静岡県内で死者が確認されたのは初めてです。吉田町から牧之原市にかけては、5日