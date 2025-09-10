◇プロ野球セ・リーグ巨人ー広島（9日、東京ドーム）ＢＳ日テレ開局25周年記念ナイターとして開催された巨人ー広島戦。始球式には「深層NEWS」の右松健太キャスターが登場しました。「BSNITTERE25」という番号を背負った右松キャスターはグラウンドに入る前に一礼すると、マウンドに上がると、キャッチャーの三塚琉生選手に向かって投球。ワンバウンドでの投球となりましたが、球場からは大きな拍手がおくられました。右松キ