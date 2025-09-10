アップル（Apple）は、純正アクセサリとしてクロスボディストラップを発売した。肩掛けタイプのストラップがアップルから発売されるのは初めて。 Apple Storeでの販売価格は9980円で、バリエーションはネオンイエロー、ライトブルー、ブルー、パープル、シエナ、オレンジ、タン、グリーン、ライトグレイ、ブラックの全10色。 Apple、純正のクロスボディストラップを発売 一