ヒルトン東京お台場は、山梨県産シャインマスカットを主役にした「シャインマスカットアフタヌーンティー」を9月1日から10月14日まで提供する。メニューは、シャインマスカットのブッセ マリトッツォ風、洋風団子、テリーヌ、シュークリーム、「シャインマスカットとブドウゼリー杏仁豆腐」などスイーツ9種類、冷製ポタージュに桃の香りを添えた「ビシソワーズスープ 桃のフレーバー」、メロンパンにフレッシュピーチとクリームを