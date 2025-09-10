2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。6日にはW杯共催国のひとつであるメキシコと対戦し、チャンスを作ったものの、0-0のスコアレスドローに終わった。そうしたなか、日本サッカー協会は、YouTubeチャンネルで恒例のTeam Camを公開。森保一監督がメキシコ戦当日のミーティングで選手たちに語り掛ける様子もあった。指揮官は、今回の中2日の日程は運営側の都合としつつ、西海岸から東海岸への移動はW杯を想定してあえてやっ