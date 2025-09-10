本塁打王を独走する佐藤をはじめ、阪神の1〜5番はいずれも安定感ある働きを維持した(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext強さを感じさせる優勝だった。今季のセ・リーグは阪神が2年ぶりのリーグ制覇。藤川球児監督は就任1年目でありながら、卓越したタクトで頂点に導いた。9月7日のV決定は2リーグ制以降では最速。つまりは他の5球団の追随が許されなかった優勝でもある。本稿では中日ドラゴンズの目線で阪神優勝を見ていきたい