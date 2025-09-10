アメリカのトランプ政権による日本への自動車関税の引き下げ措置などが、16日までに行われることになりました。アメリカのトランプ政権は9日、日本への自動車関税の引き下げや相互関税の軽減措置を盛り込んだ大統領令を官報に掲載しました。官報では7日以内に修正した関税率を公表するとしていることから、日本への自動車関税の引き下げ措置などが16日までに行われることになりました。関税措置をめぐっては、トランプ大統領が4日