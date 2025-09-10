【ワシントン共同】トランプ米大統領は9日、交流サイト（SNS）で、イスラエル軍がカタールでイスラム組織ハマス幹部を狙って実施した空爆について、イスラエルのネタニヤフ首相が決定したもので「私の判断ではない」と強調した。