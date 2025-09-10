ニューヨーク証券取引所のフロアで働くトレーダーら＝9日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】9日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、前日比196.39ドル高の4万5711.34ドルと終値の最高値を更新して取引を終えた。朝方発表された米雇用統計の基準改定を受け、連邦準備制度理事会（FRB）による9月の利下げ再開の観測が強まり、買い注文が膨らんだ。米労働省は9日発表した基準改定の暫定値で、2025年3月まで