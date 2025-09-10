気象庁は9月10日午前5時57分、熊本県の天草・芦北地方に「線状降水帯発生情報」を発表しました。線状降水帯によって非常に激しい雨が降り続き、土砂災害や浸水、河川の洪水など災害の発生する危険度が急激に高まっています。 「線状降水帯発生情報」は、線状降水帯とみられる現象が発生したことを知らせる情報で、この情報が発表された地域では、土砂災害や浸水、河川の洪水など災害の発生に結び付くような非常に激しい雨が降り続