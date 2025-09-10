気象庁は、長崎県南部に線状降水帯が発生したと発表しました。前線に暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、10日午前5時27分ごろ、長崎県南部に線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。長崎・雲仙市では、午前3時40分までの1時間で69.5mmの雨を観測しました。命に危険がおよぶ土砂災害や、洪水による災害が発生する危険度が急激に高まっています。また、周囲の状況を確認して、避難場所への避難が危険な