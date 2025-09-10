イギリス・ロンドンで9日から兵器や安全保障に関する国際的な展示会が始まりました。イスラエル企業なども参加していて、会場の外では展示会に反対する人らが集まり、抗議活動が行われました。兵器や安全保障に関する国際的な展示会は、イギリス・ロンドンで9日から4日間、開催されます。展示会には32か国以上が参加、1750社以上が出展し、無人機やAIが搭載された武器などを展示していました。本岡英恵記者（NNNロンドン）「展示会