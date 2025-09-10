◆ 今川優馬が昇格即スタメンで本塁打！池田氏「どの選手が出てきても非常に面白い活躍をする」日本ハム・今川優馬が9日、一軍に昇格しソフトバンク戦に「2番・中堅」で先発出場。3回に2点適時二塁打を放つと、5回に今季第1号、6回にも適時打の大活躍を見せ、逆転勝利に貢献した。首位攻防戦での新庄采配的中に、9日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』のMC・真中満氏が「日本ハムといえば、ファームから上がってきた