米アップルは、iPhone史上最も薄い新モデル「iPhone Air」を発表した。価格は256GBが15万9800円、512GBが19万4800円、1TBが22万9800円。予約受付は9月12日から（販売は9月19日から）。「iPhone Air」は、軽量で強いチタニウムのデザインを採用。iPhone史上最薄の5.6mmで、「驚くほど軽く、大きな美しいディスプレイ」を搭載している。スペックは6.5インチのSuper Retina XDRディスプレイ、48MP Fusionメインカメラ、18MPセンターフ