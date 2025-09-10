巨人の森田駿哉投手（２８）が１０日の広島戦（東京Ｄ）で４勝目を目指して先発する。９日は、本拠でキャッチボールなどで調整。「前回登板で球数は投げられたものの、イニング数も稼げてない。できるだけ、今取り組んでる早いカウントで勝負する、ストライク先行でいくことはテーマとしてある。明日はできるようにやっていきたい」と意気込んだ。前回３日のヤクルト戦（京セラＤ）では６回２失点（自責０）で３勝目を挙げた。