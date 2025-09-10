神対応で話題のキムタク！普段乗っている「愛車」とは？俳優で歌手の木村拓哉さんが自身の公式YouTubeを2025年8月16日に更新し、家系ラーメンを初体験する様子を公開。そのなかで、店員への気遣いあふれる“神対応”が話題となり、ネット上で称賛の声が広がっています。そんな木村さんの人柄に注目が集まるなか、プライベートで乗っている愛車にも関心が高まっています。一体どのようなクルマに乗っているのでしょうか。神対応