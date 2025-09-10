気象庁は１０日午前６時までに、長崎県と熊本県で線状降水帯が発生したと発表した。土砂災害や洪水による災害発生の危険度が高まっているとして、厳重な警戒を呼びかけている。また、鳥取県と島根県でも同日昼前から夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあるとしている。