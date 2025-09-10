J1新潟はオフ明けの9日、新潟・聖籠町のアルビレッジで13日のホーム・清水戦に向けて練習を再開した。4勝8分け16敗で最下位のまま、J1残留を懸けた戦いは残り10試合。新型コロナウイルス感染から復帰して練習の指揮を執った入江徹監督（48）は、攻撃時のミスやズレを一つでも減らし、攻撃的なスタイルをやり通して残留を勝ち取る決意を示した。細部にこだわり、勝ち点を積み上げる――。そんな入江監督の思いが、パス＆コント