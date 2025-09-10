気象台は、午前6時15分に、大雨警報（土砂災害）を上天草市、宇城市に発表しました。また洪水警報を熊本市、苓北町に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を熊本市、宇土市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】熊本県・上天草市、宇城市に発表 10日06:15時点熊本、天草・芦北地方では、10日昼前まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■熊本市□大雨警報【発表