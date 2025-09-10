アイアンショットの精度アップでスコアアップ！フェースの真芯に当てて、左右への曲がりを抑えながら番手なりの飛距離を正確に出す。グリーンを確実にとらえるアイアン上達のヒントを伝授しよう！ ワキは「締める」ではなく自然に「締まる」が○ ワキは“締めすぎ”もＮＧです！ 軽くて薄いティッシュペーパーがベスト。ワキに挟んで、ティッシュが落ちないように振ろう スイング中