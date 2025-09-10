今月4日に肺炎のため82歳で亡くなった歌手・橋幸夫さんの通夜が9日、東京・文京区で営まれ、同じ『御三家』として活躍した歌手・舟木一夫さん（80）が参列。橋さんの存在について明かしました。1960年代、橋さん、2022年に亡くなった西郷輝彦さん、舟木さんの3人は、日本歌謡界の“御三家”と呼ばれていました。橋さんの訃報を聞いたときの心境を聞かれた舟木さんは「病状のことを伺ってはいたので、心配はもちろんしていた」とコ