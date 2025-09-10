日本経済にいくつもの逆風が吹くなか、8月の景況感を力強く押し上げたのは、意外な救世主でした。内閣府が発表した8月の景気ウォッチャー調査で、他を圧倒するDI「75.0」を記録した『鬼滅の刃』の大ヒット。本稿では、最新の調査結果から日本経済のリアルをエコノミストの宅森昭吉氏が分析します。DIは4ヵ月連続で上昇、景気は「持ち直し」の動きが継続8月現状判断DIは46.7で4ヵ月連続上昇。先行き判断DIは47.5、こちらも4ヵ月連続